4 июля 202021:36

В Баку гремят взрывы: загорелась фабрика по производству красок

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В столице Азербайджана загорелась фабрика по производству красок Sobsan. Произошло пять взрывов в чанах с химическими реагентами. Пострадали четыре человека.

Сигнал о пожаре на фабрике поступил в МЧС республики вечером в субботу, 4 июля. К настоящему моменту площадь возгорания составляет около 700 квадратных метров.

В тушении участвуют 160 спасателей, привлечено 32 единицы техники, пишет "Интерфакс".

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