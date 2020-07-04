В Москве скончались ещё 24 пациента с коронавирусом

В Москве, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки умерли ещё 24 пациента с коронавирусом. Общее число жертв увеличилось до 3 953.

По стране эта цифра уже превысила 10 тысяч. За весь период эпидемии в России выявили более 670 тысяч случаев заражения. Почти две трети инфицированных смогли выздороветь. Количество проведенных в стране тестов на коронавирус приближается к 21 миллиону.