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Лесные пожары 1 час назад

5 июля 202000:39

МЧС спасает красноярскую деревню от приближающегося огня

Спасатели защищают от природного пожара деревню Айдара в Енисейском районе Красноярского края.

Как отметили в МЧС, огонь подступил к ней вплотную — на расстояние в 2 километра, передает "Россия 24".

Айдара расположена в труднодоступном месте, более чем в 200 километрах от районного центра. Ее население составляет около двухсот человек.

Так как техника не может добраться до деревни, туда вертолетом Ми-8 краевого лесопожарного центра доставлены 13 человек личного состава. Кроме того, в готовность к вылету приведен самолет-амфибия Бе-200ЧС.

Как сообщается, очаг возгорания обнаружили с помощью космического мониторинга. Площадь пожара составляет порядка пяти гектаров.

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