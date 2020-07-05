Полный парад планет: начинается сегодня, продлится до августа

Этой ночью начинается полный парад планет — астрономическое явление, при котором все планеты оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. Он продлится до середины августа.

Уже с полуночи можно будет невооруженным глазом наблюдать Юпитер и Сатурн, с двух часов ночи — Марс, а по утрам — Венеру. С 22 июля на небе станет виден Меркурий. Уран и Нептун тоже участвуют в параде, однако их невозможно разглядеть без телескопа.

Явление окажет небольшое гравитационное влияние на Солнце, на звезде могут возникнуть приливы, сообщает "Россия 24".