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Коронавирус 1 час назад

5 июля 202006:29 Анна Воронина

В День независимости в США забыли про коронавирус, но помнят про расизм

В День независимости в США забыли про коронавирус, но помнят про расизм

Коронавирус празднику не помеха. В США отметили День независимости, несмотря на пугающий рост числа заразившихся COVID-19. Местные жители буквально пошли против предписания властей. Ранее мэры и губернаторы отменили все официальные мероприятия по случаю Дня независимости, закрыли парки и пляжи для посещения и призвали американцев воздержаться от массовых сборищ.

Нельзя праздновать? Будем протестовать. Несмотря на просьбы властей, ограничительные меры и официальную отмену мероприятий Дня независимости, американцы массово вышли 4 июля на улицы.

В Бостоне организовали митинг против отмены празднования Дня независимости. С национальными флагами, треуголками и чтением декларации от 1776 года.

"Бостон – это родина революции за независимость нашей страны. Мы решили, что для нас, для всех граждан Америки всех рас и национальностей, цветов кожи и вероисповеданий, сегодня важно собраться вместе. Мы решили, что если власти города отменят массовое чтение декларации, мы его проведем сами. И вот мы здесь", — говорит Гаррет Лир.

В Чикаго пошли еще дальше. В знак протеста против отмены парада местные жители провели его самостоятельно, причем по всем правилам – с костюмами и оркестром. Масок на лицах практически не было.

Ну, а в Вашингтоне решили не мудрить – свое шествие 4 июля посвятили борьбе с полицейским произволом, противодействию расизму и памяти погибшего афроамериканца Джорджа Флойда. И это, пожалуй, был единственный город США, в котором полиция вмешалась. Впрочем, протестующих не разгоняли, а только попросили убрать палаточный лагерь, который активисты разбили недалеко от Белого дома.

Даже сам президент не смог отказаться от празднования Дня независимости в большой компании. Несколько сотен человек собрались на Национальной аллее, чтобы послушать выступление Дональда Трампа. Он традиционно обрушился с критикой на СМИ. Глава Белого дома заявил, что журналисты клеймят словом "расист" всех неугодных. А заодно сообщил, что создаст Национальный сад американских героев с памятниками деятелям прошлого. В их числе будут и те, чьи монументы темнокожие активно оскверняли во время протестов.

"Эти люди были просто невероятными! И, конечно, выбирать тех, кто будет в этом саду, мы будем демократично. Мы будем рассматривать все предложения. Мы создадим для этого комитеты и выберем величайших людей, которых когда-либо знала эта страна", — заявил президент.

Трамп праздновал вопреки призывам мэра Вашингтона не собираться на массовые мероприятия из-за вспышки коронавируса. За последние дни США показали рекордный рост по числу заболевших – их количество приближается к 60 тысячам случаев в день.

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