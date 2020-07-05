В результате проливных дождей в Японии погибли жильцы дома престарелых

Семеро погибли, четверо пропали без вести в результате проливных дождей в Японии. Еще 14 человек найдены без признаков жизни, но официально погибшими не числятся. Это жильцы дома престарелых, который оказался затоплен в результате разлива реки.

Прибывшие на место спасатели констатировали у них остановку сердца. По последним данным, в стране эвакуировано более 300 тысяч человек. В некоторых районах действует 5-й уровень опасности. Он подразумевает, что существует непосредственная угроза для жизни людей.

В результате паводков несколько населенных пунктов оказались без связи и электроэнергии. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов. В некоторых районах вода достигает вторых этажей домов? сообщает телеканал "Россия 24".