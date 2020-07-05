Мощная гроза разрушила туристический лагерь в Красноярском крае. Ночью сильный ветер повалил огромные сосны прямо на палатки, где спали сотни людей.

Один человек погиб, ещё пятеро пострадали, среди травмированных — 14--летний подросток.

Также оказались повреждены несколько автомобилей; часть из них восстановить уже не удастся. Спасатели оперативно прибыли на место, они оказали помощь людям, распилили упавшие деревья и очистили территорию лагеря от завалов, передает телеканал "Россия 24".