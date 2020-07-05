"Зенит" оформит самое ранее чемпионство в XXI веке, если обыграет "Краснодар"

В воскресенье, 5 июля, в рамках 26-го тура российской премьер-лиги "Зенит" на выезде сыграет с "Краснодаром". В этой встрече петербуржцы могут во второй раз подряд стать чемпионами страны.

Это стало возможным после того, как московский "Локомотив" на домашнем поле потерял очки в матче против "Сочи". Встреча завершилась без забитых мячей – 0:0.

Перед предстоящей игрой подопечные Сергея Семака с 59 очками лидируют в таблице и опережают "железнодорожников" на 10 очков, а "Краснодар" – на 15.

Таким образом, победа над "быками" позволит "Зениту" взобраться на недосягаемую для конкурентов высоту и сделает петербуржскую команду самым ранним победителем чемпионата России в XXI веке.

Никто ранее в истории РПЛ не становился чемпионом за четыре тура до конца турнира. При этом петербуржцы побьют свое же достижение, когда в 2012-м и 2019-м стали победителями за три тура до финиша. Подобные чемпионства есть на счету "Рубина" (2008) и "Спартака" (2017).

"Краснодар" – не та команда, которая пропустит "Зенит" к "золоту" без боя. Букмекеры и эксперты уверены, что матч получится результативным. К серьезной игре готовится и наставник "сине-бело-голубых" Сергей Семак.

"Это достаточно опытная и сыгранная команда, которая всегда старается контролировать мяч, действовать с позиции силы, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – С ними всегда интересно играть. Состав очень хороший. Ждем интересного матча".

Существуют и другие расклады. Если команда из Северной столицы сыграет вничью с "быками", то сможет оформить чемпионство уже в 27-м туре в домашней игре с "Сочи".

При этом даже если "Зенит" проиграет команде Мурада Мусаева, то у них все равно будет шанс оформить титул в игре с черноморской командой, но для этого еще и "Краснодар" должен будет проиграть "Рубину" в 27-м туре.