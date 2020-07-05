Сотни гостей на берегу озера: вечеринка без защиты, несмотря на ограничения

Молодежную вечеринку устроили на Алтае, несмотря на ограничение властей на проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19. В баре на озере Ая собрались сотни гостей, передает телеканал "Россия 24".

Без масок, перчаток и не соблюдая безопасное расстояние молодые люди отмечали начало туристического сезона. Ролики с танцпола участники вечеринки активно выкладывали в соцсети.

С 3 июля этого года Горный Алтай открыли для туристов, однако основным условием было соблюдение всех профилактических мер.