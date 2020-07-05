Власти Франции вернутся к пенсионной реформе

Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс намерен возобновить пенсионную реформу, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса COVID-19. В интервью Le Journal du Dimanche он заявил, что в нынешних условиях особого внимания требует занятость населения и пенсионный вопрос.

Комментируя обеспокоенность французских профсоюзов относительно пенсионной реформы, Кастекс отметил, что этот вопрос будет пересмотрен "с учетом новых обстоятельств". Кризис, вызванный последствиями распространения коронавируса, значительно усугубил ситуацию с пенсионными реформами, считает он.

Кастекс, ранее занимавший должность заместителя главы президентской администрации, назначен на должность премьер-министра Франции два дня назад. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил новому главе кабинета министров сформировать правительство. Кастекс сменил Эдуара Филиппа, который ранее подал прошение об отставке после трех лет пребывания на посту.

Пенсионная реформа стала причиной серии забастовок, начавшихся в декабре 2019 года по инициативе профсоюзов. Помимо предложения правительства повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия во Франции выплачивается в полном объеме, профсоюзы выражают недовольство намерением отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий трудящихся.