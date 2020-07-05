Жуткие нападения алабаев: женщина осталась без руки

В Подмосковье за неделю — два жутких случая нападения алабаев на людей. В Домодедове бездомный пес набросился на беременную женщину с шестилетним ребенком, но сначала растерзал их питомца — йоркширского терьера. Ранее в Раменском районе домашний, но не менее агрессивный алабай отгрыз руку молодой женщине. Пострадавшая до сих пор в больнице.

В то утро Ольга Босоногова, как обычно, вышла из дома и отправилась на работу в магазин, который буквально в двухстах метрах. Ее провожал младший сын. Женщина успела сделать лишь пару десятков шагов, когда ее схватил за руку соседский алабай и потащил в кусты. Увидев, как маму терзает огромная собака, шестилетний Матвей не растерялся и побежал за помощью.

Ольгу у разъяренной собаки буквально отбили коллеги по работе. Услышав громкий сигнал автомобиля, алабай ослабил хватку и женщину удалось спасти.

- Ольга вот здесь лежала. Голова здесь, а ноги прямо под кустом, получается.

Пострадавшую экстренно госпитализировали. Потребовалось срочное переливание крови и операция. Кости, мышцы, сухожилия и артерии оказались сильно повреждены. Левую руку пришлось ампутировать.

На самом деле все могло кончиться еще хуже. Когда Ольга пришла в себя, она рассказала, что шансов вырвать руку из пасти алабая самостоятельно не было.

"Собака почувствовала кровь и, соответственно, уже стала ее к себе на территорию тащить", — говорит подруга Ольги Елена Страдымова.

"Понимаете, как медведь, разорвал там все. Она старалась как-то подняться, уйти на проезжую часть, но он не давал", — говорит отец Ольги Босоноговой Федор Шумаров.

Как выяснилось позже, среднеазиатская овчарка выбралась наружу через огромную дыру в заборе. Владелец собаки Геннадий Георгиев лишь разводит руками.

- Теперь-то мне показали — собака вырвалась на свободу. Как напали на эту женщину, я не видел.

По словам соседей, алабая Георгиева часто видели разгуливающим по улице, а хозяина — нетрезвым. На замечания он не реагировал.

- Мимо проходишь, калитка открыта, собака гуляет здесь. Алабай вот таких размеров.

- То есть, прямо по дороге? Посередине?

- Вот здесь он обычно гулял.

После происшествия калитка и ворота Георгиева на замке, лая из-за забора не слышно.

"Мужчина пояснил, что питомца он усыпил и кремировал в частной организации. Полицейскими запланирован выезд в указанное учреждение для подтверждения информации", — рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Андрей Пышкин.



Подобных случаев десятки тысяч, в новости попадают лишь самые жуткие. Сценарии — как под копирку: животные сбегают и в какой-то момент начинают бросаться на прохожих.

Два года назад пятилетнюю девочку чуть не загрыз насмерть мастиф. Хозяева так и не ответили на вопрос, почему их бойцовая собака бегала по улице без поводка и намордника. Когда они спохватились, челюсти уже сомкнулись на голове девочки.

- Руку ему в пасть сую, чтобы он меня грыз, а не ребенка.

На кадрах видео стаффордширский терьер убивает пуделя. Разжать его пасть вовремя не успели. Хозяин на полном серьезе уверяет: он тут ни при чем.

- Все соседи знают, что собака у меня чуть-чуть долбанутая.

Когда материал готовился к эфиру, в подмосковном Домодедове произошел еще один инцидент — и тоже с алабаем. Что называется, закон парных случаев: по словам очевидцев, прямо на детской площадке бесхозная овчарка разорвала йоркширского терьера.

"Увидела, что сотрудник полиции бегает между деревьев и стреляет. Мешали машины ему. Из обоймы он выпустил достаточно патронов, выстрелов было много. Потом я увидела, что большая собака прихрамывала. Сказали, что она порвала маленькую собачку", — рассказывает очевидец — Жанетта Евгеньева.

"Полицейскими в соответствии с положениями закона "О полиции" было применено табельное оружие. Агрессивное животное нейтрализовано", — сообщил дежурный офицер Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Дмитрий Крысан.

Полицейские устанавливают владельца собаки. Геннадий Георгиев спустя несколько дней после происшествия заявил, что готов возместить ущерб пострадавшей и даже выплачивать ей ежемесячную пенсию. Родственники и друзья Ольги Босоноговой отнеслись к громкому заявлению сдержанно.

"Владелец алабая дает интервью, но на контакт с родителями Ольги он не выходит. Соответственно, я думаю, что решение по выплате будет принято уже в суде", — говорит Елена Страдымова.

"Очень много зависит от того, простит ли его потерпевшая — простит и по-человечески, и простит ли она его в суде юридически. Какие заявления будут звучать в судебном процессе", — говорит адвокат Ильдар Фазлеев.

После единственного интервью владелец собаки, навсегда оставившей молодую женщину инвалидом, снова замолчал. Возможно, Георгиев просто выдерживает тактику, предложенную ему адвокатом.

Семья Босоноговых тоже готовится к суду, но это будет позже. Сейчас все внимание — дочери. Ее состояние стабилизировалось. По словам врачей, женщине помогает характер. Сама Ольга говорит, что просто не позволяет себе хандрить и ради своих детей готова перенести все предстоящие операции.