60 укусов за минуту: комары стали чрезмерно агрессивными

Летом стоит пользоваться средствами от комаров. Ведь оказавшись в подмосковном лесу, можно получить до 60 укусов всего за одну минуту. В этом году в столичном регионе — небывалое нашествие кровососущих. Стаи комаров устраивают настоящую охоту на людей в парках, лесах и на дачах. Нападают стаями и проявляют невиданную раньше кровожадность. В чем причина такой агрессивности и когда комариная активность пойдет на спад?

Это еще не египетские казни, но уже небывалая природная аномалия. Последствия нашествия полчищ кровососущих успели испытать что называется на собственной шкуре все: от рыбаков и туристов до отдыхающих в городских парках. Двухлетнего сына Кристины Киселевой искусали с ног до головы прямо на детской площадке.

"Покусали очень сильно, такого у нас никогда еще не было! Страшная аллергия, мажем практически неделю, потихонечку проходит, но ежедневно после наших прогулок все равно много укусов", — рассказывает Кристина.

Слухи о том, что комары соскучились по человеку из-за самоизоляции, опровергли энтомологи. Крылатые кровопийцы расплодились в несметном количестве из-за тропического сочетания обильных дождей и теплой погоды.

"Каждая самочка может отложить несколько сотен яиц, а тут и дождички пошли. И вот они, голубушки, свои вот эти плотики, составленные из яиц, в каждую нашу застойную лужу, застойную канаву, положили. Можно в бочку, можно в подвал", — поясняет энтомолог Олег Ткачев.

"К комарам мы привычные, но то, что творится в этом году, это действительно для нас катастрофа! На своих участках мы вынуждены ходить в закрытой одежде, потому что кусают нещадно", — говорит председатель садового товарищества "За здоровый быт" Елена Васильева.

Шокирующее открытие: люди и сами разводят комаров! Причем буквально на каждом дачном участке.

"Да, они очень любят использовать бочки, которые наши дачники любят использовать для сбора дождевой воды — там и хищников нету, и не высыхает эта бочка. Ну вообще идеальные условия", — разъясняет энтомолог, научный сотрудник Зоологического музея МГУ имени Ломоносова Никита Вихрев.

Покусанные и расчесанные члены СНТ "За здоровый быт" показывают заболоченную реку Клязьма. Она стала такой из-за частных запруд.

Поведение рыбы, пожирающей личинки насекомых, подтверждает: это бескрайний инкубатор для миллионов комаров.

Ну вот он, комар-пискун, он же комар обыкновенный, по-латыни Culex pipiens. Бытует мнение, что, если дать самке pipiens вдоволь насосаться, она спокойно улетит и место укуса зудеть не будет. Это не так. Едва лишь вонзив в вас свой хоботок, pipiens тут же впрыскивает раздражающие вещества.

Вся история человечества — лишь краткий миг из жизни комаров, появившихся на планете Земля 250 миллионов лет назад, еще в начале мезозоя. Причем в смекалке им точно не откажешь — не так давно они научились нападать на человека молча, без комариного писка.

"Поскольку дичь, на которую он вынужден охотиться, то есть, человек, очень умная, очень нервная, в выигрыше оказываются те Culex pipiens, у которых оказываются редуцированы жужальца, из-за этого полет у них становится несколько "пьяный", но очень тихий, и ночью мы не слышим, как они к нам подлетают. Можем ли мы сказать, что комар находится на вершине пищевой цепочки, поскольку все остальные для него — еда? Комар взрослый по сути дела да", — отмечает энтомолог Никита Вихрев.

А вот с точки зрения энтомологов, комар не докучливый и противный паразит, а прекрасное и просто невероятное по совершенству творение природы. Чего стоит только удивительная и торжественная картина перевоплощения личинки во взрослую особь.

"Ну, пожалуй, самая его удивительная вещь — это устройство его хоботка, который состоит из семи стилетов, каждый из которых выполняет свою функцию. Один прокалывает, другой впрыскивает что-то против свертывания крови, по третьему идет кровь в самого комара", — продолжает свои разъяснения энтомолог Никита Вихрев.

И наконец самый удивительный факт из жизни кровососов. Ученые, как ни стараются, не могут точно подсчитать их количество на планете, колеблясь между цифрами в 200-300 миллиардов. Насекомые — основа многих биоценозов, то есть главная, а иногда единственная пища для сотен видов птиц, земноводных, пресмыкающихся и рыб.

"И в этом смысле я бы не ставил экспериментов по уничтожению комаров. Знаете, завтра уничтожите комаров, а послезавтра исчезнут скворцы. Оно вам надо?" — задается вопросом Вихрев.

По прогнозам энтомологов, пик комариной активности, который в столичном регионе сдвинулся из-за погоды почти на месяц, должен быть пройден к середине июля. А пока остается только запастись репеллентами и терпением.