Технического не будет. "Оренбургу" разрешили лететь в Казань

Матч 26-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге между казанским "Рубином" и "Оренбургом" состоится в срок и пройдет вечером воскресенья, 5 июля. Получившим ранее из-за случаев заражения игроков коронавирусом два технических поражения гостям разрешили сыграть.

"Футбольный клуб "Оренбург" предоставил оперативному штабу всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и сотрудников команды, которые планируют принять участие в выездном матче 26-го тура в Казани, — сказано в заявлении оперативного штаба РПЛ. – В настоящее время ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для их участия в матче нет".

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил "Оренбургу" два технических поражения со счетом 0:3 – сначала в игре с "Краснодаром", потом с "Уралом". Команда не смогла принять участие в этих матчах из-за коронавируса.