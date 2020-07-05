"Барселона" подождет: Хави продлил контракт с "Аль-Саддом".

Бывший футболист каталонской "Барселоны" Хави, который в настоящий момент возглавляет катарский "Аль-Садд", принял решение продлить сотрудничество с клубом, подписав нового соглашение. Контракт испанского специалиста рассчитан до окончания сезона-2020/21.

О новом договоре с Хави Эрнадесом сообщил официальный сайт катарской команды. Ранее появилась информация, что 40-летний испанец в следующем сезоне возглавит "Барселону".

Напомним, что Хави является воспитанником каталонского клуба, цвета которого он защищал на протяжении 17 лет.