"Города трудовой доблести": без них Победа была бы невозможна

2 июля Владимир Путин подписал Указ "О присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". Раньше такого не было. Высокой награды удостоены 20 российских городов. Формулировка — "за значительный вклад жителей городов в достижении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность". Миллионы советских граждан - женщины, дети — трудились в тылу на нужды фронта. Без них победа над фашизмом была бы невозможна.

Старый рабочий, ветеран еще Первой мировой положил руку на плечо мальчишки. И юная, хрупкая девушка. Они, конечно, не воины, но рядом под развевающимся знаменем. Герои трудового фронта, стальное сердце России, несгибаемая стойкость и упорство. В "Городах трудовой доблести и славы" по историческому праву обретают свои места новые памятники. И церемония открытия повсюду проходит по-настоящему торжественно.

Нижегородцы помнят. Рабочие "ГАЗа", "Красного Сормово", 21-го авиационного и машиностроительного — внуки и правнуки тех, кто под непрекращающимися налетами днем и ночью работал на этих предприятиях, собрали 846 тысяч подписей в поддержку присвоения родному Нижнему звания "Город трудовой доблести".

Каждый третий самолет, каждый третий танк и почти половина подводных лодок были произведены здесь. И все это — под звуки сирены противовоздушной обороны, под свист падающих на город бомб. Немцы хотели полностью уничтожить Горький. А у станков стояли подростки, женщины и старики.

Залпы салюта и немыслимое по красоте световое шоу на стенах древнего Кремля в честь безымянных героев труда. Левитановское "Говорит Москва!" на всю страну неслось из Куйбышева (нынешняя Самара), где в 1941 году вместе с Москвой и Воронежем тоже провели легендарный военный парад. "Запасная столица Советского Союза", один из центров военной промышленности, крупнейший транспортный узел.

У монумента Славы в самом центре Самары — молодежь. С памятных знаков как вечный ориентир — названия заводов. Память несут бережно на руках, не скрывая эмоций.



Салютами и флешмобами, световыми шоу и концертами чествуют участников тех трудовых боев в каждом из 20 городов, получивших новый государственный знак отличия. Гигантский подвиг, невероятная самоотверженность. С началом войны фабрики и заводы из прифронтовых районов эвакуировали героически и в немыслимо короткие сроки: 3 тысячи предприятий, 25 миллионов человек.

Один из городов, который парадно встречает присвоение высокого звания, — Омск. В Иркутске и Томске гуляют всю ночь. Рассвет встречают семьями, потому что в каждой семье есть свои герои тыла.

Небо над Уралом расцвечено огнями салюта . В Нижнем Тагиле, Челябинске, Екатеринбурге, Перми прогремел единый залп, и тысячеголосое "Ура!" подхватили ликующим хором собравшиеся на площадях награжденных городов.

В Магнитогорске горожане уже несколько дней идут поклониться к Вечному огню. И многие не в силах сдержать слезы.

В центральной части России празднуют Иваново, Ярославль и небольшой городок Боровичи в Новгородской области. На одного жителя этого небольшого райцентра приходилось несколько спасенных солдатских жизней. Город Боровичи сделал почти невозможное для того, чтобы приблизить Победу, вернул в строй 70 тысяч солдат. На Лужском рубеже город-госпиталь, оказавшись в нескольких километрах от передовой, стал центром оперативной хирургии страны.

Говорила на самом деле не Москва — Уфа. Радио Коминтерна — оплот мировой антифашисткой пропаганды. Всего за 4 месяца станция была эвакуирована из столицы и запущена. Сотни жителей города копали промерзшую землю, чтобы уложить линии связи, — 6 километров за сутки. Подвиг, который долгие годы был засекречен.

Работала в Уфе и эвакуированная сюда Академия наук Украины. А еще производство авиационных моторов, нефть и топливо для фронта. Шли нескончаемые эшелоны из тыловых и прифронтовых районов в город и обратно, в сторону фронта, груженые нефтью, топливом, авиационными моторами. Все для Победы.

Каждый третий патрон на фронте был изготовлен в Ульяновске. Больше пяти миллиардов. Высокое звание город получает по праву. Свою радость он выплескивает на улицы.

Видео с торжественным салютом в честь присвоения Ульяновску высокого звания "Город трудовой доблести и славы" бьет рекорды просмотров в соцсетях. Сегодняшнее поколение ульяновцев хранит в своих сердцах благодарную память о бойцах на фронте и тружениках тыла, молодежь с гордостью продолжает отдавать свою энергию, талант, труд малой родине.

"Люди зимой создавали материальные ценности, погибали и победили", — отметил глава Ульяновская Сергей Панчин.

В Новосибирске грандиозный праздник — около Театра оперы и балета. Звучат и песни военных лет. Кульминация торжеств — световое шоу на здании театра и фейерверк.

Новосибирцы в годы войны на заводах за сутки выполняли по 10 рабочих норм. Здесь был выпущен каждый третий снаряд , 15 797 истребителей фронту. В немецких документах даже появилось понятие "авиаград", под которым фашисты подразумевали Новосибирск. С этого города началось всесоюзное движение под лозунгом: "Работать за себя и ушедшего на фронт товарища".

"В чистом поле за считаные месяцы развернули настоящий промышленный центр",- рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Неимоверная тяжесть ответственности за помощь фронту легла на плечи детей, сестер, матерей и немногих оставшихся в тылу профессиональных нефтяников, хлеборобов, ученых, врачей, металлургов.



В Новокузнецке за оглашением результатов в Москве следили в прямом эфире. На центральной площади среди тысяч горожан — ветераны — труженики тыла.

Броня, политая слезами и потом, произведенная в бессменной трудовой вахте, оказалась крепче всей мощи Рура. Мало кто из поколения победителей дожил до присвоения родным городам, комбинатам, заводам, фабрикам, госпиталям и житницам почетного звания.

В глубоком тылу страна отдавала Победе все силы, нечеловеческим трудом, создавая оружие и боеприпасы для фронта. В память о невиданной миром трудовой доблести установят стелы с изображением городских гербов и текстом президентского указа о присвоении звания.