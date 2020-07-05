Боттас выиграл первую гонку сезона "Формулы-1"

В Шпильберге завершилась первая гонка укороченного сезона "Формулы-1" – Гран-при Австрии. Победу в ней одержал финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас. Следом за ним расположился Шарль Леклер из Ferrari. Тройку лучших замкнул Ландо Норрис из McLaren.

Российский пилот AlphaTauri Даниил Квят не смог завершить гонку. Незадолго до финиша у него взорвалось заднее колесо. Его партнер по команде Пьер Гасли занял седьмое место.

Следующий этап "Формулы-1" также примет Шпильберг. Он должен пройти с 10 по 12 июля.