5 июля 202020:06 Ася Емельянова

С Сильвио Берлускони разобрались по указке сверху

С Сильвио Берлускони разобрались по указке сверху

Грандиозный скандал в Италии. В центре внимания — бывший премьер-министр 83-летний Сильвио Берлускони и вся судебная система Итальянской Республики. В 2013-м за налоговые преступления, связанные с его компанией Mediaset, политика приговорили к четырем годам тюрьмы, но из-за преклонного возраста заключение заменили на год общественных работ. Также Берлускони запретили в течение семь лет занимать государственные посты и баллотироваться в законодательные органы.

Спустя пять лет надзорный суд Милана Берлускони по делу Mediaset полностью реабилитировал, и бывший премьер-министр смог избраться в Европарламент. Но теперь — новые скандальные подробности суда. Оказывается, судьбу Берлускони в 2013 году решали не по закону, а по указке сверху. Есть и доказательства в виде аудиопленок с откровениями недавно умершего судьи.

Сбор подписей на Народной площади стартовал в 4 июля утром. Итальянцы требуют вернуть Берлускони то, чего его лишили незаконно, — звания сенатора. Но с компенсацией — приставкой "пожизненно". С приговором по делу Mediaset не все было гладко, но догадываться — это одно, а услышать признания судьи, его слова "заказ", "стыд", "простите" — совсем другое. Записи – семь лет, Берлускони за все заплатил. Но лучше поздно, чем никогда: кусок записи опубликовал журнал Riformista.

- Почему записи не давали ход семь лет, ведь это так важно?

- Из уважения к судье Амедео Франко. Из уважения к тому потрясению, что испытал этот человек, когда узнал о том, как переписывается приговор. Сильвио Берлускони не позволял своим адвокатам использовать эту запись до тех пор, пока Амедео Франко не стало, — рассказала Дебора Бергамини, директор Riformista, депутат парламента Италии.

Запись, которая может запустить процедуру пересмотра приговора, сделана в 2013-м. Это была встреча в Palazzo Grazioli, о ней попросил сам судья Франко после вынесения обвинительного приговора. Сильвио Берлускони долго не соглашался — этот был самый тяжелый период в его жизни, он хотел бросить все – бизнес, политику – и посвятить себя гуманитарным миссиям в Африке. Уговорили близкие. Они же включили диктофон, потому что важно ставить точку во всех неоконченных делах.

Полная версия записи — уже в Страсбурге, в Суде по правам человека. Там — все: имена, фамилии. Одна из них — президента суда Антонио Еспозито, который убеждал коллегу Франко забыть про совесть. У Еспоизто были проблемы с сыном, у сына — с наркотиками. Семейные проблемы — это слабые места, самый верный способ нажать на тех, кто творит правосудие.

Сильвио Берлускони не будет просить компенсацию — об этом от он написал в открытом письме в журнал Riformista — но избиратели должны знать правду о том, как устранили из политики последнего избранного премьера.

"Мы подали в суд, и это, конечно, не вернет мне ничего, но поможет восстановить историческую правду. И прольет свет на перекосы и аномалии в судебной системе Италии и искажения в демократическом устройстве", — заявил Берлускони.

Берлускони никогда не сдавался. Гениальный предприниматель — про его чутье ходили легенды. Яркий политики, который влюбил в себя половину Италии в 90-х, когда решил попробовать изменить страну. Он — из тех премьеров, которые никогда не торопятся на Квиринальский холм с прошениями. Рекордсмен по количеству мандатов. Последний из могикан европейской политики, союзник и друг России. Именно Берлускони — сам еще новичок в политике — в свой первый премьерский срок в 1994-м усадил Россию за стол "большой семерки". Любовь к России — это один из его недостатков, а их у Берлускони много: опыт – деньги, а значит, независимость. Сколько раз его пытались устранить…

"Я — самый преследуемый политик в мире", — об этом Берлускони рассказывал в большом интервью телеканалу "Россия 1" в 2017 году на своей вилле в Аркоре. Он закрылся там на несколько лет сразу после приговора, оттуда ездил в дом престарелых, где проработал год, — тюремный срок в силу возраста заменили соцработами.

70 процессов, но именно приговор по делу Mediaset выбил Берлускони из политики. Это проверенный способ в современном мире благодаря СМИ, социальным сетям. Обвинения это уже как приговор. Понадобятся годы, чтобы доказать невиновность. Правосудие в Европе небыстрое: тебя оправдают, но ты уже на пенсии вместо того, чтобы руководить страной.

Стросс-Кану обвинения горничной отеля Sofitel в Нью-Йорке в домогательствах стоили президентского поста. Когда прекратили уголовное дело, было уже поздно на что-то претендовать.

Гельмут Коль был вынужден уйти в отставку с поста почетного председателя ХДС в связи с расследованием о незаконном финансировании партии.

Франсуа Фийон тоже был выбит скандалом — в 2017 году он стал кандидатом в президенты Франции от правоцентристов, но вся кампания пошла насмарку — на фоне обвинений в фиктивном найме парламентского помощника, собственной жены.

Вернуться после таких заказных постановок сложно, но возможно. Сильвио Берлускони год назад стал евродепутатом, за него проголосовали больше всего итальянцев.

Правые требуют пересмотра дела, создания парламентской комиссии и выборов — досрочных – напоминая, что последним не техническим, не назначенным, а всенародно избранным премьером был Сильвио Берлускони.

Все тайное когда-нибудь становится явным. Даже спустя семь лет есть надежда выйти на заказчика политического убийства. Судьи Франко нет в живых, но есть его признание, и на встрече с Берлускони присутствовали его коллеги, которые продолжают вершить правосудие в Италии.

Текст: "Вести недели"

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