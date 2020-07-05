Полуторогодовалую дочь пытавшейся покончить с собой россиянки нашли жестоко убитой

На таиландском курорте Паттайя задержана гражданка России, которую подозревают в убийстве собственной полуторагодовалой дочери. После убийства ребенка она пыталась покончить с собой.

В воскресенье в два часа пополудни правоохранители, туристическая полиция и спасатели прибыли к пятиэтажному многоквартирному дому в районе Наклуа, где женщина упала с балкона третьего этажа. Она выжила, получив лишь легкие травмы, сообщает портал The Pattaya News.

По данным портала, 33-летнюю россиянку зовут Анна Ефимова. Прибывшим на помощь ей спасателям она заявила, что ее избил муж и что с балкона она упала из-за него. Однако владелец здания сообщил, что женщина не проживала совместно с мужем, а жила только с дочерью. Это вызвало подозрения, как и то, что пострадавшая была в очень плохом душевном и эмоциональном состоянии.

Войдя в квартиру женщины полицейские обнаружили в жилой комнате и ванной серьезный беспорядок. В ванной комнате и было найдено тело ребенка — девочке было всего год и семь месяцев. По словам полицейских, было похоже, что ее избили. Тело ребенка было укрыто полотенцами, сверху лежал вырванный и разбитый унитаз.

В жилой комнате нашли два пакета с подозрительным белым порошком, который передан на анализ. Женщину задержали и доставили в больницу, чтобы оказать ей помощь. Она останется под стражей на время расследования, ее также проверят на предмет употребления наркотиков. Россиянка также находится под дополнительным наблюдением из-за попытки самоубийства.

Полицейские проверят записи камер видеонаблюдения в жилом комплексе и допросят подозреваемую, когда она будет в состоянии давать показания.