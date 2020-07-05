Движение по МКАД затруднено из-за смертельной аварии

В Москве в ДТП погиб человек и еще один получил травмы. Авария произошла в 17​​​.45 на МКАД в месте пересечения с Ярославским шоссе. Как сообщает РИА Новости, столкнулись два автомобиля. В районе ЧП затруднено движение транспорта.

По данным МЧС, в аварии пострадали три человека. За женщиной прилетел вертолет с медиками и доставил её в больницу.

Санитарный вертолет Московского авиационного центра в воскресенье утром уже вылетал за пострадавшим в ДТП на МКАД. При столкновении фургона и легкового автомобиля четыре человека получили травмы различной степени тяжести, один из пострадавших скончался.