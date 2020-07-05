Шестерка непреклонных: пилоты "Формулы-1" не проявили единодушия

Сразу шесть пилотов "Формулы-1" отказались вставать на колено перед стартом первого в сезоне этапа чемпионата – Гран-при Австрии. Даниил Квят, Кими Райкконен, Карлос Сайнс, Антонио Джовинации, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер не присоединились к своим товарищам по автогонкам.

Еще до проведения акции в знак солидарности с борьбой против расизма Макс Ферстаппен и Шарль Леклер на страницах в Twitter пояснили, что не встанут на колено, несмотря на солидарность с борющимися против расовой дискриминации в мире. Позже к ним присоединились еще четверо гонщиков.

"Не отношу себя к расистам, но почему я должен преклонять колено. Я не понимаю этого жеста. Преклонение может быть воспринято, если ты в чем-то виноват", – поделился своим мнением по поводу отказа встать на колено гонщиков экс-чемпион WBA Николай Валуев, слова которого приводит Sportbox.ru

"Считаю, каждый человек имеет право высказаться. У каждого свое мнение: вставать на колено или нет. Не надо критиковать, если кто-то не согласился с вашей позицией", – цитирует ТАСС первого российского гонщика в "Формуле-1" Виктора Петрова.

Пока чиновники из "Формулы-1" никак не отреагировали не отказ шестерых пилотов вставать на колено перед стартом гонки.

Напомним, что победу на Гран-при Австрии одержал финский гонщик команды Mercedes Валттери Боттас.