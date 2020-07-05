Иномарка протаранила шесть машин на проспекте Мира

Водитель иномарки в Москве протаранил сразу шесть машин, сообщает столичный главк полиции. Инцидент произошел на проспекте Мира возле дома № 97, водитель врезался в припаркованные автомобили, в результате пострадали два человека. Движению по дублеру проспекта Мира блокировано полностью. Причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на МКАД на пересечении с Ярославским шоссе произошла крупная авария. По данным МЧС, в аварии пострадали три человека. За женщиной прилетел вертолет с медиками и доставил ее в больницу. Санитарный вертолет в воскресенье утром уже вылетал за пострадавшим в ДТП на МКАД. Там при столкновении фургона и легкового автомобиля четыре человека получили травмы различной степени тяжести, один из пострадавших скончался.