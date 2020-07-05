"Рубин" дома оказался сильнее "Оренбурга"

Казанский "Рубин" в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу принимал на своем поле "Оренбург". Команда Леонида Слуцкого добилась минимальной победы со счетом 1:0 и поднялась на 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 67-й минуте второго тайма. Денис Макаров ударом с острого угла поразил ворота соперника. Отыграться гости не сумели.

"Рубин" набрал 30 очков и переместился на 12-ю строчку в чемпионате России. "Оренбург" с 23 баллами остался на последнем месте.