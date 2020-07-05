5 июля 202021:08

Даниил Квят: очень обидно так заканчивать гонку

Twitter

Российский пилот AlphaTauri Даниил Квят признался, что разочарован результатом первой гонки сезона Гран-при Австрии, в которой ему не удалось добраться до финиша из-за поломки машины. Россиян заявил, что мог заработать сегодня много очков.

"Гонка шла для меня очень хорошо до столкновения с Оконом. У меня были более свежие шины, я держал очень хороший темп. После контакта в машине сломались переднее крыло и подвеска. Кроме того, был еще и прокол шины. Этот момент стоил мне очков. Очень обидно так завершать гонку", – цитирует Квята пресс-служба команды.

Напомним, что победу в Гран-при Австрии одержал финский пилот Mercedes Валттери Боттас.

Ранее Квят вместе с пятью гонщиками отказался вставать на колено перед стартом гонки во время акции, посвященной борьбе с расизмом.

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