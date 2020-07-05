Сергей Семак: это один из самых счастливых дней в жизни

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак не скрывал радости после победы над "Краснодаром" и выигрыша второго подряд чемпионства. По мнению наставника "сине-бело-голубых", его команда полностью заслужила золотые медали национального первенства.

"Приятные эмоции. Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал дедушкой, эмоции запредельные. Ребята их заслужили, поздравляю их. Легко никогда не бывает, это видимость. Спасибо ребятам", – цитирует Семака Sportbox.ru.

Напомним, что 5 июля супруга главного тренера "Зенита" Анна сообщила в Instagram, что они с мужем стали бабушкой и дедушкой. Все подробности она пообещала раскрыть на следующий день.