Ла Лига. "Барселона" разгромила "Вильярреал", но отстает от "Реала"

Тремя матчами завершился накануне очередной игровой день футбольного чемпионата Испании в Ла Лиге. В главной из них "Вильярреал" принимал на домашней арене "Барселону". Оба клуба ведут борьбу за высокие места, но на сей раз гости оказались на голову выше хозяев: 4:1 в пользу "Барсы".

Правда, начало матча не предвещало разгрома, хотя уже на 3-й минуте Пау Торрес забил в свои ворота. Но буквально через 10 минут Жерар Морено сквитал счет – 1:1, — и все началось с начала. И все же до конца первого тайма Суарес и Гризманн вывели гостей вперед, а в концовке матча Фати установил окончательный счет, забив, кстати, 9000-й гол в истории "Барселоны".

Параллельно "Эспаньол" проиграл "Леганесу" (0:1), а "Осасуна" и "Хетафе" сыграли вничью (0:0). "Барса" набрала 73 очка и отстает от "Реала" на 4 балла за 4 тура до конца чемпионата. "Вильярреал" (54 очка) остался пятым, "Хетафе" (53) – шестой.