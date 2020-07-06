В MLS за два дня до рестарта сезона зафиксирована новая вспышка COVID-19

Американский футбольный клуб "Нэшвилл" сообщил о пяти положительных тестах на коронавирусом у своих футболистов. Это произошло за два дня до возобновления сезона в MLS.



По информации The Athletic, один футболист сдал тест дважды и каждый раз он оказывались положительными. Еще четыре игрока ждут результатов повторного тестирования.



Напомним, что на 8 июля намечен старт сезона в футболе Северной Америки. В Орландо должен состояться специальный турнир с характерным названием MLS is back. И только после его проведения планируется рестарт регулярного чемпионата лиги. Он намечен на 11 августа.