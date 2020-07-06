Звезда Бродвея умер от последствий коронавируса

Бродвейский актер Ник Кордеро скончался в США из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Ему был 41 год.

Актер заболел в марте. В больнице Лос-Анджелеса его ввели в медикаментозную кому. Кордеро вылечили от COVID-19, но после того у него начались осложнения, и врачи были вынуждены ампутировать ему ногу.

В мае актер стал постепенно восстанавливаться, но его легкие перестали функционировать. В воскресенье утром он скончался в больнице, передает РИА Новости.

Ник Кордеро родился в Канаде и стал известен благодаря ролям на сцене бродвейских театров. В 2014 году актер был номинирован на премию Tony за роль в спектакле "Пули над Бродвеем".