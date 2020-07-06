Зинедин Зидан: я устал от разговоров о судейской поддержке "Реала"

Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан, чьи подопечные накануне выиграли в гостях у "Атлетика" из Бильбао (1:0) за счет пенальти, реализованного Рамосом, считает, что его клуб не имеет никакой поддержки от судей. Тренер также призвал уважать своих футболистов.

"Я устал от разговоров о том, что мы побеждаем благодаря судьям, — цитирует Зидана испанское издание Marca. – Все так и останется, но мои игроки заслуживают уважения. И никто и никаким способом не сможет отвлечь нас от нашей цели".

"Реал" опережает "Барселону" на 4 очка за 4 тура до конца первенства, но Зидан не собирается расслабляться: "Мы не можем расслабляться или начинать думать о титуле, пока мы не обеспечим чемпионство математически. Это очень важная победа, игра была упорной и интенсивной".

"Наша мощь очень меня радует. Мы демонстрируем надежность и баланс при потере мяча. У нас все хорошо. Нам не хватало яркости в атаке, мы можем прибавить в этом, но прочность нашей обороны очень важна", – сказал тренер "сливочных".