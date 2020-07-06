Хамес Родригес подешевел. "Реал" готов продать колумбийца

Хавбек футбольной сборной Колумбии и мадридского "Реала" Хамес Родригес по окончании сезона, скорее всего, сменит клуб. Тренер "сливок" Зинедин Зидан готов расстаться с 28-летним полузащитником, который играл в арендах и через год может стать свободным агентом.

Все это в совокупности вынуждает "Реал" продавать хавбека, который уже потерял половину своей рыночной стоимости: если год назад за Хамеса предлагали 45-50 млн евро, то теперь, как считают эксперты издания Marca, будет здорово, если он принесет "Реалу" 25 млн евро.

Игроком интересуются, прежде всего, а Англии. Скауты "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Эвертона" и "Вулверхэмптона" в курсе, что "Реал" вынужден отпустить Хамеса по заметно упавшей цене. При этом если колумбиец останется в Мадриде, то "сливочные" планируют договориться с ним о снижении зарплаты. В настоящее время Хамес получает более 7 млн евро в год.