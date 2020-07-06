Двух школьных подруг опоили и изнасиловали в Петербурге

Уроженцу Ставропольского края предъявили обвинение в надругательстве над двумя школьницами из Санкт-Петербурга. Мужчине 1993 года рождения инкриминируют не только изнасилование, но и насильственные действия сексуального характера.

С подругами 14 и 15 лет злоумышленник познакомился вечером 4 июля на набережной Черной речки. Уговорами он завлек их в квартиру, где угостил чем-то запрещенным: при обыске были найдены пакетики с порошком белого и желтого цвета, а у пострадавших медики диагностировали пероральное отравление неизвестным веществом. После этого мужчина связал девочкам руки и изнасиловал их, а в отношении старшей "совершил иные насильственные действия сексуального характера".

Подозреваемого задержали спустя несколько часов в той же квартире. Следователи не исключают, что он причастен и к другим преступлениям аналогичного характера.

Что за порошок содержался в пакетиках, предстоит установить экспертам.