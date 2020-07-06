Дания разрешила достроить "Северный поток-2"

Европейцы усилили поддержку проекта строительства газопровода через Балтийское море из России в Европу. Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило компании Nord Stream 2, оператору проекта, достроить газовую магистраль "Северный поток 2" в датских водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, сообщается в заявлении датского ведомства. В итоге проект выходит на финишную прямую.

Новая газовая магистраль "Северный поток 2" укладывается параллельно действующей "Северный поток-1" и почти полностью построена — осталось проложить участок трубопровода в водах Дании. Магистраль проходит через финские, шведские, датские и немецкие морские районы и выходит на берег на побережье Германии. Все лицензии получены — в России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании власти постепенно выдали разрешения на реализацию проекта.

США ввели санкции против "Северного потока-2" год назад — в итоге международные компании вынуждены были вывести из зоны строительства свои морские трубоукладчики. Но Россия решила достроить газопровод своими силами. В феврале 2020 года трубоукладочное судно "Газпрома" — "Академик Черский" — вышло из российского порта Находка, затем, обогнув южную оконечность Африки, в мае прибыл в Калининград. После этого трубоукладчик направился к берегам Германии и пришвартовался в гавани немецкого Засница. "Академик Черский" укладывает трубы при поддержке грузовых сопровождающих кораблей, в частности, судна "Фортуна".

У вспомогательных российских трубоукладчиков нет динамической системы позиционирования — электронной системы удержания судна в заданной точке. Такой тип системы был указан в заявке до санкций. Но после санкций у России остались только трубоукладчики с якорной системой позиционирования. Поэтому пришлось подавать новую заявку на получение разрешения строительства газопровода.

5 июня 2020 года Nord Stream 2 AG подал запрос властям Дании о возможности использования трубоукладочных судов с якорями. Сейчас это разрешение получено и завершение строительства возможно в кратчайшие сроки.

Планы США расширить санкции против "Северного потока-2" не изменили мнение правительства ФРГ о необходимости продолжения проекта, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. "То, что там размышляют о санкциях или, возможно, инициируют новые, не изменит нашу позицию по "Северному потоку-2", — отметил глава МИД ФРГ. По его словам, санкции, которые сейчас обсуждаются, носят экстерриториальный характер, и в Берлине их отвергают.

Новые санкции США могут запретить сотрудничество любых иностранных компаний с проектом "Северный поток-2", включая страховые и технические компании. Но в Германии заявили о готовности дать ответ США в случае введения санкций против проекта.

Расширение санкций США против проекта газопровода "Северный поток — 2" заблокирует инвестиции в завершение его строительства в размере около 700 миллионов евро. По сообщению оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG — предлагаемые Штатами дополнительные санкции в и без того непростой экономической ситуации напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы.