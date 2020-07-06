Uber покупает сервис доставки еды Postmates за 2,6 миллиарда долларов

Компания Uber Technologies договорилась о покупке сервиса доставки еды Postmates за 2,65 миллиарда долларов, сообщает NY Times и Bloomberg News со ссылкой на людей, знакомых с ходом сделки.

Покупка была одобрена советом директоров Uber и вскоре должна быть официально озвучена. По сведениям информаторов агентства, руководить объединенным бизнесом по доставке продуктов будет глава Uber Eats Пьер-Димитри Гор-Коти. Неизвестно, какую роль займет главный исполнительный директор Postmates Бастиан Леманн и займет ли он ее вообще.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Postmates возродило планы по первичному публичному размещению акций. В ходе последнего раунда инвестиций Postmates привлекла 225 миллиона долларов. Оценка компании составила 2,4 миллиарда долларов.

Основанная в 2011 году, базирующаяся в Сан-Франциско компания Postmates, по данным аналитической фирмы Second Measure, в мае этого года занимала 8% американского рынка доставки продуктов питания.

Согласно исследованию компании Edison Trends, которое приводит газета, сделка поможет расширить подразделение по доставке продуктов питания Uber — Uber Eats — которое уже имеет международный охват и является вторым по величине в США по доле рынка после DoorDash Inc.

Это уже не первые переговоры Uber о покупке сервиса доставки еды. Так, в мае этого года СМИ сообщали о том, что компания намерена купить сервис доставки еды Grubhub, который работает в США и Великобритании.

Uber делает ставку на доставку продуктов питания, чтобы поддержать свой бизнес во время пандемии коронавируса, так как спрос на поездки упал. В своем отчете о доходах за первый квартал Uber сообщила, что валовые доходы от основного бизнеса такси снизились на 80% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как валовые доходы от сегмента доставки еды выросли более чем на 50% за тот же период.