Путин: неясно, когда иностранные границы откроются для россиян

Президент России 6 июля встретился с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым. На ней, в частности, шла речь о состоянии авиаотрасли в целом, а также о том, когда за рубежом будут открывать закрытые из-за коронавируса аэропорты.

"Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе", — сказал Путин на встрече, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24".

Президент РФ отметил, что "они между собой пока разобраться не могут. "И неясно, когда будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков", — добавил Путин.

В этой связи, отметил он, весьма актуальными являются оценки главы "Аэрофлота" относительно того, в каком состоянии сейчас находится отрасль, и каким он видит выход из этой ситуации.

Российские президент считает, что "настало время вернуться к этому вопросу ещё раз и наметить конкретные шаги".

Ранее сообщалось, что Росавиация продлила запрет на полеты в Россию из-за границы до 1 августа.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, со своей стороны, сообщил, что полеты за границу разрешат после того, как власти убедятся в безопасности полетов внутри страны, и выразил осторожную надежду, что это может произойти уже в июле.