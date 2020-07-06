Мать, бросившую сына в парке с пакетом на голове, отправят на принудительное лечение

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор Надежде Куликовой, которая зимой бросила своего ребенка в парке с пакетом на голове. Женщину признали невменяемой. Суд постановил отправить ее на принудительное лечение, передает телеканал "Россия 24".

Сообщается, что суд исключил из обвинения покушение на убийство (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 105 УК РФ), переквалифицировав дело на статью 125 УК РФ – "Оставление в опасности".

Ранее эксперты установили, что Куликова страдает шизофренией. Об итогах экспертизы сообщалось в октябре прошлого года. Об отправке женщины на лечение ходатайствовал Следственный комитет.

Инцидент в парке Лосиный остров произошел в феврале 2019-го. Мать привела шестилетнего сына в парк, надела ему на голову пакет, обмотала скотчем и оставила там. Ребенок провел на морозе около 13 часов. Он смог выбраться и выйти на трассу, где его заметили автомобилисты.

Куликова сначала обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что ее сын сбежал. Когда выяснились обстоятельства случившегося, женщина стала отрицать свою вину, хотя признала, что "поступила жестоко".