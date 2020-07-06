Захарова прокомментировала слухи о своей семье

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла слухи об иностранном гражданстве у членов ее семьи и родах в США.

Об этом дипломат проинформировала мировую общественность в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Захарова назвала данную информацию "фейком" и "чушью", которая, по ее словам, в огромном количестве встречается в информационном пространстве.

Представитель министерства иностранных дел РФ опровергла слухи о том, что ее мать якобы является российским консулом, что сама она рожала в Штатах и что члены ее семьи имеют паспорта зарубежных государств.