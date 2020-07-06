"Олимпиакос" отказался от услуг волейболиста Спиридонова

"Олимпиакос" из греческого Пирея не стал подписывать контракт с российским волейболистом Алексеем Спиридоновым. Ранее Алексей говорил, что продолжит карьеру в Греции.

Как сообщил ТАСС 32-летний волейболист, "Олимпиакос" проиграл в финале Кубка Греции, после чего передумывал подписать с Алексеем контракт. При этом Спиридонов сообщил, что контракт у него на руках и он продолжает поиски клуба.

Чемпион Европы 2013 года и двукратный победитель мировой лиги Алексей Спиридонов провел последний сезон в уфимском клубе "Урал". Также Спиридонов известен по выступлениям за казанский "Зенит", красноярский "Енисей", "Факел" из Нового Уренгоя и подмосковную "Искру".