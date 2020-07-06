Всемирный банк прогнозирует сокращение экономики России до 11-летнего минимума

ВВП России в 2020 году снизится на 6% до 11-летнего минимума, сообщается в прогнозе Всемирного банка. Это базовый сценарий и совпадает с прогнозом Банка России (снижение на 4-6%), как и с прогнозом международного рейтингового агентства Fitch, и многих других экономических организаций. Но по оценке Минэкономразвития российская экономика в 2020 году снизится всего на 4,8%.

При стрессовом сценарии Всемирного банка экономика России сократится сильнее. "При более неблагоприятном сценарии ВВП может сократиться на 9,6% в 2020 году и восстановиться на незначительные 0,1% в 2021 году", — отмечается в прогнозе.

Объявленные правительством России меры могут частично сдержать вызванный кризисом рост масштабов бедности, заявили во Всемирном банке. Если не будет второй значительной волны пандемии, то российский ВВП, как ожидается, вырастет в 2021 году на 2,7% и далее в 2022 году рост ускорится до 3,1%.

Всемирный банк, как и остальные международные экономические организации, заявляет, что все прогнозы в этом году подвержены "беспрецедентным уровням неопределенности и допущений".

"Пандемия COVID-19 стала мощнейшим шоком для мирового сообщества и привела к резкому спаду в экономике многих стран мира. Согласно базовому прогнозу, в 2020 году ожидается сокращение мирового ВВП на 5,2 процента — этот спад в мировой экономике станет самым глубоким за многие десятилетия", — подчеркивается в докладе Всемирного банка. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.

Российское правительство готовит поправки в Бюджетный кодекс для включения в расходы бюджета национальный план восстановления экономики стоимостью свыше 5 триллионов рублей. Правительство удвоит займы на внутреннем рынке для восстановления экономики и увеличения расходов бюджета.

Общенациональный план восстановления экономики нацелен на рост ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года, снижение безработицы до 5% и увеличение реальных доходов населения.

До пандемии российский бюджет-2020 был утвержден с доходами 20,38 триллиона рублей, расходами в 19,5 триллиона рублей. Бюджетный профицит в 2020 году планировался на уровне 876 миллиарда рублей. При этом ВВП должен был составить 112,863 триллиона рублей, инфляция — 3%.