Рожденные в Москве четверняшки окрепли и скоро окажутся дома

В Центре планирования семьи и репродукции Департамента здравоохранения столицы появились на свет четверняшки – три мальчика и одна девочка. Около месяца неонатологи центра наблюдали за детьми и помогали им окрепнуть, сейчас с малышами все хорошо, и уже скоро они окажутся дома.

Родители назвали малышей Мария, Даниил, Матвей и Арсений.

Согласно мировой статистике, такое происходит очень редко: в одной беременности на 700 тысяч.

В пресс-служба столичного департамента здравоохранения сообщили, что женщине провели плановое кесарево сечение.

Вес новорожденных — от 1790 до 1990 грамм, что для многоплодной беременности — нормальный показатель. Сразу после появления на свет они были помещены в отделение выхаживания новорожденных, где могли находиться совместно с мамой.

Главврач Центра планирования семьи и репродукции Департамента здравоохранения Москвы Олег Латышкевич рассказал, что здесь опыт специалистов и технологии этого Центра позволяют медикам выхаживать новорожденных с экстремально низкой массой тела — от 500 грамм, передает РИА Новости.

Ежегодно только в этой клинике выхаживают не меньше полутора тысяч новорожденных.