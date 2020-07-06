У 23 хоккеистов НХЛ обнаружен коронавирус

В Национальной хоккейной лиге прошло массовое тестирование игроков. 23 хоккеиста сдали положительный тест на COVID-19.

Имена инфицированных хоккеистов и клубы, которые они представляют, пока держаться в секрете. После предыдущего тестирования вирус был обнаружен у 26 хоккеистов, сообщает "Спорт-Экспресс".

Однако выявление новых случаев пока не повлияли на план лиги по возобновлению сезона. НХЛ планирует открыть тренировочные лагеря 13 июля.