Дым и гарь на полпути к Стамбулу, цветные снега в Альпах: мир ждут пять знойных лет

Пролив Дарданеллы закрыт из-за мощного лесного пожара. Холмы Галлиполийского полуострова, где расположена вся пропускная инфраструктура пролива, охвачены огнем. На снятых с вертолета кадрах видно, насколько сложно даже подлететь к очагу возгорания. Жители ближайших населенных пунктов эвакуированы. А по данным турецких СМИ, дым и гарь уже на полпути к Стамбулу. Понять аномальны или нормальны для современного климата такие его индикаторы, сегодня пытаются и в замерзающей под июльским снегом Норвегии и в Альпах, где снег теперь разноцветный.

Облако-воронка, напоминающее торнадо, замечено в небе над подмосковным городом Орехово-Зуево. Редкое атмосферное явление характерно для тропиков. Жертва стихии — 16-летний футболист местной команды. Молния ударила во вратаря прямо во время тренировки. Сейчас он находится в коме, но угрозы жизни нет.

Ливни и грозы с градом — в Красноярском крае. Улицы превратились в реки. Местные жители публикуют в соцсетях видео затоплений, в некоторых местах уровень воды поднялся на полметра.

В Сибири — тропические штормы, две трети месячной нормы осадков выпало только за сутки. На севере Якутии свои рекорды — самая высокая температура, когда-либо зафиксированная за Полярным кругом.

"Вы видите наши северные территории. Север Якутии, где совсем недавно преобладали светлые тона, а температура превышала 30 градусов", — отмечает ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Пока одни изнывают от испепеляющего зноя, другие достают зимние вещи. Теплый Гольфстрим не помог жителям Норвегии. Там в горах выпал снег. Даже для этого северного королевства такие осадки летом — погодный феномен.

- Мы только поменяли зимнюю резину на летнюю! Как теперь спускаться в долину?! – ужасается норвежский водитель.

Если говорить простыми словами, сегодня ветер на планете все чаще перемещается не по линии восток-запад, а по линии север-юг. Поэтому погода меняется: то очень холодно, то очень жарко.

"Это эффект быстроохладившейся воздушной массы, которая затем вылилась в такие осадки", — рассказывает заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Заморозки в середине лета — это, возможно, один из первых симптомов нарушения Северо-Атлантического течения. Ученые утверждают, на Гольфстрим влияют таяние снегов в Гренландии и увеличение количества осадков. Если тенденция продолжится, к концу века в Европу придут суровые зимы с морозами и снегами. То есть глобальное потепление в одной части планеты приведет к похолоданию в другой.

А снежных кадрах — итальянские Альпы. Снег на высоте двух с половиной тысяч метров внезапно порозовел. Ученые полагают, что дело в водоросли, которая цветет обычно в северных широтах, в той же Гренландии. В Италии же розовый снег наблюдают впервые. В причинах явления разбираются климатологи. Но уже ясно, что 2020 год станет рекордным по средней температуре на планете. Согласно прогнозу Всемирной метеорологической организации, ближайшие пять лет будут самыми знойными в истории наблюдений.

Ученые высчитали, сколько в целом тепла приносит жара во все районы Земли. Так, в Австралии сумма градусов выше нормы — за летний сезон составила дополнительные 80 градусов Цельсия. В Сибири и Средиземноморье показатель оказался еще выше — от 200 градусов Цельсия. То есть, чем дальше от экватора, тем больше заметны погодные аномалии.

В тропики "переехала" и европейская часть России. Июнь — стал самым дождливым за 70 лет, на Москву вылилось в два раза больше осадков, чем обычно. 6 июля в российской столице плюс 30 градусов, а 7 июля, по прогнозам, зной усилится. И пройдут ливневые дожди.