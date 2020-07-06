Адвокат Пашаев собрал доказательства невиновности актера Ефремова в смертельной аварии

"Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем", — заявил адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью телеканалу "Россия 24".

Пашаев подчеркнул, что Михаил Ефремов был сильно пьян в момент аварии на Смоленской площади в Москве напротив дома №3. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым владеет Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон для доставки. Находившийся за рулем курьер был госпитализирован, но от полученных травм скончался в больнице. Автотехническая экспертиза показала, что автомобиль Ефремова был исправен. Но в его крови были обнаружены алкоголь, снотворное и следы наркотиков, в том числе кокаина.

"В момент ДТП Ефремов ничего не помнит. Вы же знаете, он был сильно пьян", — подчеркнул его защитник.

Михаилу Ефремову 6 июля официально предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса России за управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершение ДТП со смертельным исходом. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы в колонии. Также актер проходит свидетелем по делу о сбыте наркотиков.

Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Ранее он заявил, что свою вину в ДТП признает, готов оказать помощь семье погибшего.