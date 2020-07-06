"Зенит" получит чемпионский кубок перед матчем с "Сочи"

Награждение нового чемпиона России по футболу произойдет перед матчем 27 тура российской премьер-лиги – "Зенит" – Сочи", который пройдет в Санкт-Петербурге 8 июля. Футболистам "Зенита" будет вручен приз за победу в чемпионате страны.

"Зенит" получит новый трофей, выполненный полностью из металла. Предыдущий приз был передан также "Зениту" на вечное хранение, после того как "сине-бело-голубые" в прошлом году в пятый раз стали чемпионами России.

"Зенит" стал чемпионом страны за четыре тура до финиша, победив в гостях "Краснодар" со счетом 4:2. Петербуржцы в шестой раз выиграли чемпионат России. Также на его счету одна победа в первенстве СССР.