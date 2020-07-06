В Москве умерли 24 человека с коронавирусом

В Москве умерли 24 человека, зараженные коронавирусом COVID-19. Всего жертвой инфекции стали 3999 жителей столицы. Днем ранее умерли 22 человека, напоминает РИА Новости.

Всего в мире заражены 11 670 739 человек. Умерли 6 603 151, вылечились 538 809.