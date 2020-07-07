Сергей Полонский подрался с обманутым дольщиком

Бизнесмен Сергей Полонский снова может стать фигурантом уголовного дела. В Интернете появилась видеозапись, на которой скандально известный предприниматель устроил потасовку с обманутым дольщиком, требовавшим вернуть ему деньги.

Инцидент якобы произошел в одной из башен комплекса "Москва-Сити" и попал в объектив камеры очевидца. На кадрах видно, как Полонский в свойственной ему манере сначала кричит, а потом толкает своих обидчиков.

Разнять мужчин секьюрити не удалось, и они вызвали сотрудников Росгвардии. В итоге на Полонского написали заявление в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В 2017 году Полонский получил пять лет за мошенничество при строительстве комплекса "Кутузовская миля", однако был освобожден от наказания из-за истечения срок давности по делу, напоминает телеканал "Россия 24".