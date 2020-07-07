Минпромторг: в РФ могут разрешить продажу алкоголя рядом с медучреждениями

Министерство промышленности и торговли РФ готовит законопроект, разрешающий продажу алкоголя рядом с медицинскими учреждениями. Об этом СМИ рассказали представители пресс-службы ведомства.

Как отмечается, законопроект был разработан по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой. Он предусматривает передачу субъектам полномочий самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции.

Ожидается, что законопроект будет внесен на рассмотрение в правительство в третьем квартале текущего года, после чего его будет рассматривать парламент.

Согласно действующему законодательству продажа алкоголя на прилегающих к медицинским учреждениям территориях запрещена, напоминает РИА Новости.

5 мая текущего года в Российской Федерации вступил в силу закон, который запрещает продажу алкогольных напитков в заведениях общественного питания в многоквартирных домах, а также на прилегающих к ним территориях, если их залы обслуживания занимают площадь меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках").

Местные власти имеют право вводить дополнительные ограничения (в том числе полностью запретить работу "наливаек").