Наводнение в Японии: 52 погибших, 14 пропавших без вести

В Японии спасатели и военные продолжают бороться с последствиями ливней на юго-западе страны. Подтоплены обширные территории, перекрыто несколько скоростных автодорог, движение поездов на некоторых участках тоже остановили.

Почти семь тысяч домов остаются без света. По последним данным, стихия унесла жизни 52 человек, по меньшей мере 14 пропали без вести, передает телеканал "Россия 24".