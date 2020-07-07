Коронавирус выявили у пациентов психиатрической больницы в Новосибирске

COVID-19 обнаружили у 4 пациентов психиатрической больницы в Новосибирске. Об этом сообщила ГТРК "Новосибирск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на пресс-службу областного Министерства здравоохранения. Диагноз "коронавирус" был также подтвержден у одного из сотрудников учреждения.

"В настоящий момент лабораторно подтвердили 4 случая заболевания среди пациентов. Новую коронавирусную инфекцию выявили у одного из сотрудников психиатрической больницы № 3 в Новосибирске", – уточнили в Минздраве.

Для того, чтобы остановить распространение заболевание, специалисты приняли все возможные меры. Если у пациентов клиники появятся признаки ОРВИ, они будут переведены в спецстационары.

За прошедшие сутки в области выявили 113 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 заразились 6724 новосибирца, среди которых 397 детей. Напомним, ранее в регионе зафиксировали 106 новых случаев COVID-19, четверо человек скончались.