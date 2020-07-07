Экс-футболист "Спартака" Митрюшкин может стать одноклубником Головина

Бывший футболист московского "Спартака" Антон Митрюшкин текущим летом может сменить клубную прописку. Голкипер может стать одноклубником Александра Головина по "Монако", где он уже провел несколько тренировок.

Накануне у 24-летнего стража ворот завершился контракт с его предыдущим клубом – швейцарским "Сьоном", за который он выступал на протяжении предыдущих четырех лет. В клубе из Швейцарии решили не подписывать новое соглашение с россиянином из-за возникшей финансовой ситуации.

Митрюшкин за период своей швейцарской карьеры сыграл за "Сьон" 76 матчей. До этого он провел в системе "Спартака" шесть лет, часть матчей проведя в первой команде, а часть – во второй.