Лишенный сана отец Сергий не пожелал отвечать за свои проповеди

Во вторник в суде в Верхней Пышме началось заседание по делу о лишенного сана отца Сергия (Романова), в проповеди которого экспертиза усмотрела признаки возбуждения ненависти и вражды. Интересы Романова представляет адвокат Светлана Герасимова, сам он на суд не явился, передает ТАСС.

Романов обвиняется в распространении заведомо ложной информации, создавшей угрозу жизни и здоровью граждан.

4 июня стало известно, что эксперты МВД по Свердловской области нашли в проповедях схимонаха Сергия признаки правонарушения, предусмотренного статьей "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" КоАП РФ, материалы направлены в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак с коллегами подверглась нападению во время съемок сюжета о скандальном схиигумене Сергии, недавно запрещенном в служении после ряда резких высказываний, в которых он призывал к неповиновению государственным и церковным властям, а также – отрицанию пандемии коронавируса.

По словам Собчак, ее съемочную группу атаковала группа агрессивных людей, мешавших им работать на территории монастыря. Защитники обители не давали снимать, нападали на людей, пришедших с Собчак, и отобрали у них камеру.

После произошедшего политик и телеведущая обратилась в правоохранительные органы.