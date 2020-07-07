Рубль снова под давлением: что толкает российскую валюту вниз?

Курс рубля во вторник продолжил резкое снижение второй день подряд. Российская валюта оказалась под давлением риска введения новых санкций США и возможного ослабления крупнейших экономик мира.

Доллар подорожал на 40 копеек до 72,2 рубля, евро – на 30 копеек до 81,3 рубля, согласно данным Мосбиржи к 10:30 мск. В итоге рубль скатился к уровням начала мая 2020 года.

Цены на нефть остаются высокими – 42,7 доллара за баррель европейского Brent, или свыше 44 долларов за баррель российского Urals. Это позволяет России снизить в 2 раза траты резервов для покрытия недостающих доходов бюджета по итогам июня, который был рассчитан при цене российской нефти 42,4 доллара и при более высоких объемах экспорта нефти, который сокращен по соглашению с ОПЕК+ 6 апреля 2020 года.

Российский Минфин объявил в понедельник о снижении суммы продажи валюты в июле в 1,6 раза — до 125,6 миллиарда с 203,7 миллиарда рублей в июне. Это снизило поддержку рубля.

Экономисты Альфа-Банка назвали еще возможные причины снижения курса рубля.

Во-первых, остаются неясными перспективы экономик США и ЕС. Экономика США продолжает терять из-за новой вспышки коронавируса, а странам Евросоюза еще предстоит согласовать создание фонда восстановления на сумму 750 миллиардов евро. Инвесторы опасаются неуверенности финансовых властей ЕС из-за роста долга. Остается рекордно высоким и размер долга США.

Во-вторых, на рубль оказывает влияние общее влияние на рынки президентских выборов в США. В это время возможны новые скачки котировок и усиление санкций против России. История с талибами ("Баунтигейт") все еще может закончится серьезными санкциями против России. Политические противники Дональда Трампа раздули скандал — якобы из-за слабости Трампа Россия вмешалась в дела Афганистана. Конгресс США на этой неделе находится на каникулах до половины июля, поэтому санкционная риторика на время стихнет.